Агент: Игуаин хочет завершить карьеру в «Ювентусе»

Николас Игуаин, брат и агент форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, прокомментировал информацию, согласно которой игрок может покинуть туринский клуб в это трансферное окно.
«Гонсало уважает контракт, поэтому намерен остаться в «Ювентусе» ещё на два года. Он отлично выступал в Турине. Игра за другую команду в Италии — неосуществимый вариант.
Не хочу проявить к кому-то неуважение, но если Гонсало снова будет выступать в Серии А, то только за «Ювентус», который владеет правами на него.
Думаю, предстоящий год будет годом Гонсало. У него так много сил и решимости! Он хочет завершить карьеру в «Ювентусе», — приводит слова Николаса Sky Sports.
В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги.
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