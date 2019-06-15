Курский «Авангард» подписал контракт с Касаевым

Президент курского «Авангарда» Николай Волокитин сообщил, что состав клуба пополнил бывший полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев.
«По поводу Алана есть разные мнения, но нам такой парень нужен — нужен и в раздевалке, и на поле. Честно, я мечтал о нём, и подписали мы его за адекватные деньги, он всё понимает — и свою роль, и цену за свой контракт. Плюс у него есть личные хорошие отношения с рядом наших игроков и с тренером, это всегда помогает в команде», — приводит слова Волокитина пресс-служба «Авангарда».
Контракт хавбека с «железнодорожниками» истекает 30 июня, поэтому он достанется новому клубу бесплатно. В завершившемся сезоне «Авангард» финишировал на восьмом месте в Футбольной национальной лиге.
33-летний Касаев является воспитанником владикавказского «Спартака». В минувшем сезоне он вначале выступал на правах аренды за «Балтику», за которую провёл 21 матч в ФНЛ и забил один гол. В зимнее трансферное окно Касаева арендовал «Сочи». В составе сочинского клуба игрок принял участие в 11 матчах ФНЛ, в которых не отметился результативными действиями.
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