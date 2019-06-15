Дзюба вспомнил свой гол в ворота сборной Испании, забитый в 1/8 финала ЧМ-2018

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба вспомнил, как забил пенальти в ворота Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
«Испанцы судью обступили, начали ему что-то рассказывать. А ему раз в ухо: «Была рука — пенальти». Я к точке подошёл, куда деваться. Надо. Не мог ведь отказаться. Я бы себе не простил. Было очень приятно забить испанцам», — рассказал Дзюба в мини-фильме, опубликованном на канале сборной России по футболу в YouTube.
На чемпионате мира—2018 национальная сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущему финалисту команде Хорватии. В 1/8 финале подопечные Станислава Черчесова в серии пенальти обыграли сборную Испании.
Ранее был опубликован обновлённый рейтинг ФИФА, в котором сборная России поднялась на три строчки. Лидировать продолжает команда Бельгии.
- 15 июня 2019
-
03:04
- 14 июня 2019
-
17:07
-
15:33
-
15:26
-
15:03
-
14:14
-
13:41
-
12:57
-
12:12
-
12:04
-
11:49
-
11:45
-
11:17
-
11:09
-
10:51
-
10:38
- 12 июня 2019
-
01:10
- 11 июня 2019
-
11:51
- 10 июня 2019
-
20:20
- 3 июня 2019
-
09:09
- 1 июня 2019
-
09:56
- 31 мая 2019
-
14:04
- 28 мая 2019
-
10:28
- 24 мая 2019
-
17:39
- 23 мая 2019
-
18:13
- 22 мая 2019
-
22:50
- 17 мая 2019
-
02:45
- 14 мая 2019
-
18:24
-
17:10
- 8 мая 2019
-
15:36
- 24 апреля 2019
-
11:34
- 18 апреля 2019
-
20:30
- 7 апреля 2019
-
08:56
- 6 апреля 2019
-
09:27
- 5 апреля 2019
-
20:55