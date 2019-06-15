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Дзюба вспомнил свой гол в ворота сборной Испании, забитый в 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Дзюба вспомнил свой гол в ворота сборной Испании, забитый в 1/8 финала ЧМ-2018
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба вспомнил, как забил пенальти в ворота Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

«Испанцы судью обступили, начали ему что-то рассказывать. А ему раз в ухо: «Была рука — пенальти». Я к точке подошёл, куда деваться. Надо. Не мог ведь отказаться. Я бы себе не простил. Было очень приятно забить испанцам», — рассказал Дзюба в мини-фильме, опубликованном на канале сборной России по футболу в YouTube.

На чемпионате мира—2018 национальная сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущему финалисту команде Хорватии. В 1/8 финале подопечные Станислава Черчесова в серии пенальти обыграли сборную Испании.

Ранее был опубликован обновлённый рейтинг ФИФА, в котором сборная России поднялась на три строчки. Лидировать продолжает команда Бельгии.

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