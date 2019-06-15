Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки, Коутиньо оформил дубль

В матче открытия Кубка Америки-2019 на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу сборная Бразилии обыграла национальную команду Боливии со счётом 3:0.
Соперники начали игру осторожно, и первый тайм окончился нулевой ничьей. Первый мяч с пенальти на 50-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Этот гол стал первым на турнире, стартовавшем в Бразилии. Уже через три минуты 27-летний хавбек бразильской сборной оформил дубль, удвоив счёт с передачи Роберто Фирмино. На 84-минуте вышедший на замену форвард «Гремио» Эвертон довёл счёт до разгромного красивым ударом в угол после смещения в центр с правого фланга.
Бразилия победила боливийцев 3:0 и занимает первое место в группе А с тремя очками. Следующий матч бразильцы проведут с национальной командой Венесуэлы 19 июня на стадионе «Арена Фонте-Нова» в городе Сальвадор. Начало матча — 3:30 мск.
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