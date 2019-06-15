Бразилия одержала 100-ю победу в Кубке Америки
Национальная команда Бразилии одержала 100-ю победу в Кубке Америки, обыграв в первом матче турнира сборную Боливии со счётом 3:0.
На стадионе «Морумби» в Сан-Паулу сборная Бразилии провела 179-й матч в рамках чемпионатов Южной Америки, который стал юбилейным успехом для хозяев турнира при 35 ничьих и 44 поражениях.
В следующем туре сборная Бразилии сыграет с командой Венесуэлы. Матч состоится 19 июня на стадионе «Арена Фонте-Нова» в городе Сальвадоре. Начало — в 03:30 мск. Сборная Боливия сыграет с Перу 19 июня, начало — в 00:30 мск.
Кубок Америки — 2019 будет проходить в пяти бразильских городах. Финал состоится 7 июля на знаменитой «Маракане». В турнире примут участие 12 сборных, включая Японию и Катар.
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки, Коутиньо оформил дубль
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