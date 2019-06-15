Де Лигт получил предложения от «Барсы», «Юве» и «ПСЖ» с окладами € 6, 10, 12 млн

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт рассматривает три предложения, сделанные ему «Барселоной», «Ювентусом» и «ПСЖ», утверждает Sport.es.
По информации источника, сине-гранатовые первыми вышли на контакт с окружением 19-летнего футболиста и предложили ему зарплату на уровне € 6 млн в год. Игрок был готов на условия каталонского клуба, однако после удачного выступления «Аякса» в Лиге чемпионов и появления других предложений нидерландец пересмотрел позицию. Сейчас игрок рассматривает также предложения «Ювентуса», готового платить ему € 10 млн в год, а также «ПСЖ», предлагающего за год контракта € 12 млн.
В завершившемся сезоне де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 75 млн.
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