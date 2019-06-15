Вартапетов: перед обследованием все без исключения игроки «Спартака» в порядке

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился ожиданиями от предстоящего медицинского обследования игроков красно-белых.

«Сегодня медобследование пройдёт, как всегда, всё по стандартам. Надеюсь, все будут здоровы. По предварительной информации, у футболистов нет никаких проблем. Сейчас посмотрим всех игроков у всех специалистов.



Двадцатого числа проходить медосмотр будут сборники, но основная масса игроков всё пройдёт сегодня. Ребята разбиты по времени. Адриано и Джано уже здесь, остальные тоже будут подъезжать. Будет ли Тигиев? Все футболисты, которые принадлежат «Спартаку», должны пройти медосмотр.



Проводить медосмотр не в «Лужниках» решило руководство, здесь мы ближе к стадиону, но и «Лужники» мы не забываем: молодёжная команда пройдёт там, «Спартак-2» уже прошёл. В плане логистики здесь, в центре, в Тушино, очень удобно.



Во время любых матчей сборных мы сильно переживаем за наших игроков, так было и с Джикией. Стараемся следить за всеми сборниками, а в этот раз всё обошлось, нам сразу поступила информация из медицинского штаба, что всё хорошо. Рассказов, надеемся, полностью восстановился, должен начать в общей группе. У Реброва осталось несколько дней индивидуальных занятий — и будет тренироваться в группе. С Селиховым тоже всё в порядке. Все ребята, которые должны быть задействованы в тренировочном процессе, должны быть в общей группе. Залечил ли Глушаков колено? Все без исключения в порядке. Нет таких игроков, которым нужно длительное время не восстановление», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.