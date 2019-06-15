«Брайтон» отклонил предложение «Спартака» в размере € 20 млн по Макаллистеру

«Брайтон энд Хоув Альбион» отклонил предложение московского «Спартака» по полузащитнику Алексису Макаллистеру, сообщает аргентинский журналист Адриано Савалли в "Твиттере".
Английский клуб решил не продавать 20-летнего хавбека, а отдать его в годичную аренду в «Боку Хуниорс» без права выкупа контракта игрока. Аргентинец тоже склонялся к тому, чтобы продолжить карьеру на родине. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование и завершит переход в «Боку Хуниорс».
За «Брайтон» Макаллистер не провёл ни одного матча. В январе прошлого года английский клуб выкупил контракт игрока у «Аргентинос Хуниорс» за € 8 млн, однако вторую часть сезона-2018/19 полузащитник провёл в родном клубе в аренде, рассчитанной до этого лета. Контракт футболиста с «Брайтоном» действует до лета 2023 года.
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