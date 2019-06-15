Рабьо: каждый футболист хотел бы играть в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник парижского «ПСЖ» Адриен Рабьо подтвердил информацию, что провёл переговоры с туринским «Ювентусом».
«Мне нравится Италия. Здесь можно хорошо отдохнуть и восстановить силы. Меня ждёт сложный сезон. «Ювентус» выходил на меня, мы общались, но больше ничего не могу сказать. Пока не знаю, где буду играть.
«Ювентус» — отличный клуб, за который хотел бы играть любой футболист. То же самое относится и к «Манчестер Юнайтед». Мне нужно принять решение, но сейчас я в отпуске. Скоро вы всё узнаете", — приводит слова Рабьо Corriere della Sport.
Напомним, действующее соглашение 24-летнего Рабьо с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня. Игрок станет свободным агентом 1 июля, но может вести переговоры с другими клубами уже сейчас.
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