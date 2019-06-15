«Наполи» запросил € 100 млн у «ПСЖ» за Инсинье

«Наполи» назвал «ПСЖ» цену за переход нападающего Лоренцо Инсинье, утверждает журналист Никола Скира.

«ПСЖ» запросил у «Наполи» информацию по Инсинье. Неаполитанцы оценивают игрока в € 100 млн. Пока по игроку не было предложений выше € 70—80 млн. «Наполи» проведёт с Инсинье переговоры о новом контракте. Переговоры с его агентом Мино Райолой пройдут на следующей неделе", — написал Скира в «Твиттере».

28-летний Инсинье является воспитанником «Наполи». В минувшем сезоне форвард принял участие в 28 матчах итальянского национального чемпионата (24 — в основном составе), стал автором 10 забитых мячей (1 — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.