«Наполи» запросил € 100 млн у «ПСЖ» за Инсинье
«Наполи» назвал «ПСЖ» цену за переход нападающего Лоренцо Инсинье, утверждает журналист Никола Скира.
«ПСЖ» запросил у «Наполи» информацию по Инсинье. Неаполитанцы оценивают игрока в € 100 млн. Пока по игроку не было предложений выше € 70—80 млн. «Наполи» проведёт с Инсинье переговоры о новом контракте. Переговоры с его агентом Мино Райолой пройдут на следующей неделе", — написал Скира в «Твиттере».
28-летний Инсинье является воспитанником «Наполи». В минувшем сезоне форвард принял участие в 28 матчах итальянского национального чемпионата (24 — в основном составе), стал автором 10 забитых мячей (1 — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и Инсинье
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