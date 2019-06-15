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Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб MLS

Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб MLS
Футбол / Италия 0

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм предложил аргентинского нападающему «Интера» Мауро Икарди перейти в клуб MLS «Интер Майами», основателем которого он является. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.

Команда начнёт выступать в MLS в 2020 году, и Бекхэм предложил Икарди присоединиться к его проекту.

Напомним, что новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди, поэтому форвард может покинуть клуб.

26-летний Икарди начинал минувший сезон в качестве капитана «Интера», однако зимой между ним и клубом начался конфликт из-за условий нового контракта, и он был лишён повязки. Игрок затем отказался тренироваться с нерадзурри, а вернулся на поле лишь в концовке сезона.

В завершившейся кампании 26-летний аргентинец провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами.

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