Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб MLS

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм предложил аргентинского нападающему «Интера» Мауро Икарди перейти в клуб MLS «Интер Майами», основателем которого он является. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.

Команда начнёт выступать в MLS в 2020 году, и Бекхэм предложил Икарди присоединиться к его проекту.

Напомним, что новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди, поэтому форвард может покинуть клуб.

26-летний Икарди начинал минувший сезон в качестве капитана «Интера», однако зимой между ним и клубом начался конфликт из-за условий нового контракта, и он был лишён повязки. Игрок затем отказался тренироваться с нерадзурри, а вернулся на поле лишь в концовке сезона.



В завершившейся кампании 26-летний аргентинец провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами.