«Интер» выделит Конте на трансферы € 120 млн
Новоиспечённый главный тренер «Интера» Антонио Конте получит в летнее трансферное окно на усиление состава команды € 120 млн, утверждает Corriere dello Sport.
По информации источника, руководство миланского клуба хочет создать конкурентоспособную команду и готово потратиться на приобретение новых игроков. Ожидается, что сумма будет выделена на трансферы форвардов Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») и Эдина Джеко («Рома») и полузащитника Николо Бареллы («Кальяри»).
Конте сменил этим летом на тренерской скамье «Интера» Лучано Спаллетти, с которым команда заняла 4-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2018/19. Контракт 49-летнего специалиста с «нерадзурри» рассчитан до лета 2022 года.
Лукаку: Конте — лучший тренер в мире
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