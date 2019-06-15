Комбаров — о возможном переходе в «Крылья Советов»: это слухи
Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров опроверг информацию о возможном переходе в самарские «Крылья Советов».
«Крылья Советов»? Это слухи", — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
32-летний Дмитрий является воспитанником «Спартака» и «Динамо». В стан красно-белых он вернулся в 2010 году. В минувшем сезоне футболист принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором одного забитого мяча (с пенальти), а также одной результативной передачи. Защитник получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока со «Спартаком» действителен до лета 2020 года.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в Российской Премьер-Лиге, тем самым завоевав путёвку в Лигу Европы.
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