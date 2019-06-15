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Ребко объявил о завершении карьеры игрока

Ребко объявил о завершении карьеры игрока
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста.

«Принял решение завершить футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста. Я не ухожу из футбола, сейчас поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером», — приводит слова Ребко Sport24.

Ребко также поиграл за «Рубин», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Томь», «Амкар», «Луч-Энергию», «Арарат» (Москва) и «Ротор». В первой команде «Спартака» хавбек дебютировал при Олеге Романцеве, в возрасте 16 лет и 78 дней, став самым молодым футболистом за всю историю красно-белых и самым молодым игроком за всю историю чемпионата России. В составе сборной России полузащитник сыграл 3 матча.

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