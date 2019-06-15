Ребко объявил о завершении карьеры игрока

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста.
«Принял решение завершить футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста. Я не ухожу из футбола, сейчас поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером», — приводит слова Ребко Sport24.
Ребко также поиграл за «Рубин», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Томь», «Амкар», «Луч-Энергию», «Арарат» (Москва) и «Ротор». В первой команде «Спартака» хавбек дебютировал при Олеге Романцеве, в возрасте 16 лет и 78 дней, став самым молодым футболистом за всю историю красно-белых и самым молодым игроком за всю историю чемпионата России. В составе сборной России полузащитник сыграл 3 матча.
- 15 июня 2019
-
12:07
-
12:06
-
11:50
-
11:46
-
11:33
-
11:32
-
11:17
-
11:07
-
10:53
-
10:47
-
10:39
-
10:34
-
10:21
-
10:20
-
09:57
-
09:42
-
09:41
-
09:21
-
09:20
-
09:03
-
07:28
-
06:52
-
06:10
-
05:22
-
03:59
-
03:27
-
03:04
-
02:52
-
01:58
-
01:32
-
00:59
-
00:40
-
00:22
-
00:08
- 14 июня 2019
-
23:53