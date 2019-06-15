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Хавбек «Ньюкасла» Лонгстафф близок к переходу в «МЮ» за € 28 млн

Хавбек «Ньюкасла» Лонгстафф близок к переходу в «МЮ» за € 28 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Шон Лонгстафф в ближайшее время перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Mirror.

По данным источника, трансфер футболиста обойдётся манкунианцам в € 28 млн. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер уверен, что хавбек сумеет проявить себя в стане его команды, несмотря на травму колена, полученную несколько месяцев назад.

21-летний Лонгстафф является воспитанником «Ньюкасл Юнайтед». В минувшем сезоне в девяти матчах английской Премьер-лиги стал автором одного забитого мяча, а также двух результативных передач. Контракт игрока с «сороками» действителен до лета 2022 года.

В завершившемся сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в чемпионате Англии и завоевал путёвку в Лигу Европы.

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