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Романцев: для чемпионства «Спартаку» нужно взять минимум четырёх игрочищ!

Романцев: для чемпионства «Спартаку» нужно взять минимум четырёх игрочищ!
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил перспективы красно-белых в борьбе за чемпионство в следующем сезоне.

«Единственное, что пожелаю „Спартаку“, — купить игроков. У нас очень много слабых мест во всех линиях. Говорю уже как бывший тренер. Если мы хотим быть чемпионами, то надо взять минимум четырёх игрочищ!

Отбросим все эмоции, весь негатив. Ведь состав совсем недавно был. Во-первых, Промес. Плюс Глушаков, когда был в форме. Потенциально — Ерёменко. Уже неплохая компания. Ещё чуть-чуть добавить туда молодежи. Того же Мелкадзе. Вот средняя линия на чемпионство и на приличные амбиции в Европы!» — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.

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