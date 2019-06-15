Фабрегас: Месси уже не обыгрывает по 4-5 игроков, но он стал более совершенным

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказал мнение, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сейчас выглядит сильнее, чем когда-либо в карьере.

«С каждым сезоном Лео заново обретает себя. Может быть, он уже не тот игрок, который обыгрывает по три, четыре или пять соперников и забивает выдающийся гол. Сейчас он предпочитает отдать мяч на 45 метров, выведя Жорди Альбу один на один с вратарём. Он видит всё вокруг штрафной площади соперника, он может найти изъян в обороне и отдать голевой пас… Думаю, сейчас он более совершенен, чем когда-либо», — приводит слова Фабрегаса Goal.com.

Фабрегас играл с Месси в академии «Барселоны». Также они выступали вместе в первой команде каталонского клуба в период с 2011 по 2014 год.