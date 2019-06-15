Лосано близок к переходу в «Наполи» за € 50 млн
Мексиканский нападающий ПСВ Ирвин Лосано в ближайшее время может стать игроком «Наполи», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, итальянский клуб согласовал трансфер игрока за 50 млн евро. Неаполитанцы готовы платить Лосано € 4,5 млн в год. Для завершения сделки «Наполи» нужно урегулировать вопрос с имиджевыми правами мексиканца, который на родине получает € 3 млн в год от спонсоров. У клуба есть два варианта: предложить форварду зарплату в размере € 7 млн в год или же не претендовать на его нынешние рекламные доходы, а получить права только на новые сделки.
23-летний Лосано в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил 17 голов.
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- 15 июня 2019
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