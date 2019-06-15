«Барселона» начала переговоры по трансферу Геррейру

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые уже контактировали с 25-летним футболистом и вступили в переговоры по его трансферу со «шмелями». Ранее португалец отказался продлевать контракт с «Боруссией», рассчитанный до лета следующего года. Ввиду этого каталонцы намерены снизить цену на футболиста, которая была установлена дортмундским клубом на уровне € 25 млн.

В завершившемся сезоне Геррейру сыграл на клубном уровне 32 матча. В активе футболиста 6 забитых мячей и 6 результативных передач. В «Боруссию» португалец перешёл летом 2016 года из «Лорьяна» за сумму в размере € 12 млн. Ранее он также выступал за «Кан».