«Барселона» начала переговоры по трансферу Геррейру
Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Sport.es.
По информации источника, сине-гранатовые уже контактировали с 25-летним футболистом и вступили в переговоры по его трансферу со «шмелями». Ранее португалец отказался продлевать контракт с «Боруссией», рассчитанный до лета следующего года. Ввиду этого каталонцы намерены снизить цену на футболиста, которая была установлена дортмундским клубом на уровне € 25 млн.
В завершившемся сезоне Геррейру сыграл на клубном уровне 32 матча. В активе футболиста 6 забитых мячей и 6 результативных передач. В «Боруссию» португалец перешёл летом 2016 года из «Лорьяна» за сумму в размере € 12 млн. Ранее он также выступал за «Кан».
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