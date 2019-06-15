Глушаков — о медосмотре: всё в рабочем режиме
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков кратко ответил на вопрос о пройденном предсезонном медицинском обследовании.
«Всё в рабочем режиме», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Глушаков перешёл в «Спартак» летом 2013 года из «Локомотива» за € 8 млн. В завершившемся сезоне 32-летний хавбек провёл на клубном уровне 29 матчей. На счету футболиста 4 забитых мяча. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета следующего года. Ранее появилась информация, что этим летом игрок может сменить клубную прописку. В составе сборной России Глушаков сыграл 57 матчей и забил 5 мячей. Хавбек также выступал за столичные «Нику», «Локомотив», СКА (Ростов-на-Дону), «Звезду» (Иркутск).
Спортивный директор «Сочи»: теоретически Глушаков может стать нашим игроком
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