Тимофеев: эмоции от возвращения в «Спартак» восхитительные
Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев поделился эмоциями от возвращения в стан московского клуба после окончания срока аренды в самарских «Крыльях Советов».
«Эмоции от возвращения в «Спартак» восхитительные», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
25-летний Тимофеев является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне хавбек в семи матчах Российской Премьер-Лиги за красно-белых забил один гол. В зимнее трансферное окно Тимофеев перешёл в «Крылья Советов». В составе самарского клуба принял участие в 10 матчах чемпионата России и стал автором одного забитого мяча, а также одной результативной передачи и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2022 года.
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- 15 июня 2019
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