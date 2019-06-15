Далич: Вида и Вукоевич не хотели никого обидеть фразой об Украине

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о поведении защитника Домагоя Виды и члена делегации команды Огнена Вукоевича, которые выкрикнули слова в поддержку Украины после вылета сборной России с чемпионата мира — 2018.
«Та ситуация была несколько раздута, фраза была выдернута из контекста. Но в то же время было понятно, что не стоило такие вещи говорить во время чемпионата мира, и они за это извинились. Не было желания кого-то обидеть, что-то доказать, просто так получилось», — приводит слова Далича ТАСС.
Также тренер прокомментировал решение об исключении из команды нападающего Николы Калинича, который отказался выйти на замену в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2019 с Нигерией (2:0).
«Это решение было очень тяжёлым, им трудно похвалиться, но его пришлось принять. Сборная Хорватии, единственная на чемпионате мира, осталась с 22 футболистами. Мне так пришлось поступить, чтобы команда оставалась дружной и сплочённой. Не люблю жёстко действовать, но на тот момент твердая рука была необходима, это было сделано ради команды», — добавил специалист.
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