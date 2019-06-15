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Жертвой воров стал ещё один игрок «Реала»

Жертвой воров стал ещё один игрок «Реала»
Футбол / Испания 0

Вингер «Реала» Лукас Васкес стал очередной жертвой воров в Испании, сообщает AS.

По информации источника, неизвестные обокрали дом 27-летнего футболиста, когда он с семьёй отдыхал на Балеарских островах. Соответственно, в момент ограбления в доме никого не было. Злоумышленники забрали много материальных и личных вещей футболиста и его семьи.

Ранее жертвами воров в Испании стали другие известные футболисты — Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Карим Бензема, Хоакин Санчес, Жерар Пике, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбиа и Альваро Мората. Несколькими днями ранее злоумышленники обокрали дома главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана и полузащитника мадридской команды Иско.

Васкес выступает за первую команду «Реала» с лета 2015 года.

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