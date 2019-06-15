«Аталанта» готова заплатить за Малиновского € 15 млн

«Аталанта» продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника «Генка» Руслану Малиновскому, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб рассчитывает, что чемпион Бельгии пойдёт на уступки и снизит цену на 26-летнего хавбека с € 20 млн до € 15 млн. Сам украинец уже дал своё согласие на переход в «Аталанту», которая по итогам прошлого сезона стала третьей в Серии А и получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Контракт Малиновского с «Генком» рассчитан до лета 2022 года. В завершившемся сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На счету футболиста 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Ранее интерес к игроку проявлял «Спартак».