Д. Суарес: в «Арсенале» у меня была травма паха, это было очень больно

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес рассказал, почему ему не удалось проявить себя во время аренды в лондонском «Арсенале».

«Надрыв мышцы паха оказался серьёзной травмой таза. Мне было очень больно, но я продолжал тренироваться и терпеть изо всех сил. Однако и я, и Эмери знали, что это неправильно", — приводит слова Суареса Football Espana со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser.

В минувшем сезоне 25-летний Суарес провёл за «Барселону» два матча в чемпионате Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут. В зимнее трансферное окно хавбек перешёл в «Арсенал». В составе «канониров» Суарес сыграл четыре матча, отыграв в сумме 67 минут. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.