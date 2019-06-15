Источник: Погба готов устроить бойкот, если «МЮ» откажет ему в переходе в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен перейти в «Реал» в текущее трансферное окно, утверждает Abc.es.

По информации источника, 26-летний хавбек намерен запросить у «красных дьяволов» своей продажи в «Королевский клуб». Если руководство манкунианцев откажет французу, он будет готов устроить бойкот и не приехать в расположение клуба для старта подготовки к новому сезону. Ради переезда на «Сантьяго Бернабеу» футболист будет готов пойти на снижение заработной платы.

В минувшем сезоне Погба провёл 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт француза с манкунианцами действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 100 млн.