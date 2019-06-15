Милинкович-Савич может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к сербскому полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу, утверждает Le10sport.

По данным источника, инициатором трансфера является новый спортивный директор парижского клуба Леонардо, который уже договорился о встрече с представителями игрока. Также хавбек входит в сферу интересов «Ювентуса», который готов заплатить за него € 100 млн и отдать полузащитника Леонардо Спинаццолу и защитника Кристиана Ромеро.

В минувшем сезоне 24-летний Милинкович-Савич принял участие в 31 матче итальянской Серии А (29 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи, и получил семь жёлтых и одну красную карточки. Контракт хавбека с «Лацио» действует до лета 2023 года.