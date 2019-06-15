«Спартак»: все игроки успешно прошли медосмотр, завтра у команды две тренировки
Футболисты московского «Спартака» прошли обязательное медицинское обследование перед подготовкой к новому сезону.
«Медосмотр прошёл успешно. Все без исключения игроки получили официальный допуск к соревнованиям. Завтра команда проведёт две первые тренировки на базе в Тарасовке», — передаёт слова и.о. руководителя «Спартака» по связям с общественностью Филиппа Папенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.
В следующем сезоне московский клуб стартует матчем с дебютантом РПЛ — клубом «Сочи». Встреча состоится 14 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Время начала матча станет известно позднее.
Глушаков — о медосмотре: всё в рабочем режиме
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