«Спартак»: все игроки успешно прошли медосмотр, завтра у команды две тренировки

Футболисты московского «Спартака» прошли обязательное медицинское обследование перед подготовкой к новому сезону.

«Медосмотр прошёл успешно. Все без исключения игроки получили официальный допуск к соревнованиям. Завтра команда проведёт две первые тренировки на базе в Тарасовке», — передаёт слова и.о. руководителя «Спартака» по связям с общественностью Филиппа Папенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.

В следующем сезоне московский клуб стартует матчем с дебютантом РПЛ — клубом «Сочи». Встреча состоится 14 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Время начала матча станет известно позднее.