Неймар опроверг информацию, что занимался сексом с моделью без презерватива

Форвард «ПСЖ» Неймар в четверг, 13 июня, дал показания по делу, в котором он обвиняется в изнасиловании модели Нажилы Триндаде.

Как сообщает UOL со ссылкой на TV Record, футболист сообщил, что во время полового акта с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, он использовал презерватив, после чего выбросил его в туалет в гостиничном номере. По словам 27-летнего нападающего, он всегда предохраняется во время полового акта, так как является спортсменом.

Заявление Неймара полностью опровергает слова модели, которая заявила, что футболист применил силу, а секс у них состоялся без использования презерватива.

Напомним, Триндаде обвинила футболиста в изнасиловании в одном из парижских отелей в середине мая.