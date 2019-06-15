Неймар опроверг информацию, что занимался сексом с моделью без презерватива
Форвард «ПСЖ» Неймар в четверг, 13 июня, дал показания по делу, в котором он обвиняется в изнасиловании модели Нажилы Триндаде.
Как сообщает UOL со ссылкой на TV Record, футболист сообщил, что во время полового акта с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, он использовал презерватив, после чего выбросил его в туалет в гостиничном номере. По словам 27-летнего нападающего, он всегда предохраняется во время полового акта, так как является спортсменом.
Заявление Неймара полностью опровергает слова модели, которая заявила, что футболист применил силу, а секс у них состоялся без использования презерватива.
Напомним, Триндаде обвинила футболиста в изнасиловании в одном из парижских отелей в середине мая.
Неймар — об обвинениях в изнасиловании: правда рано или поздно станет известна
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