Источник: де Лигт продолжит карьеру в «ПСЖ»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт этим летом перейдёт в «Пари-Сен-Жермен», утверждает El Mundo Deportivo.

По информации источника, 19-летний игрок отдал предпочтение предложению парижан, которые были заинтересованы в его подписании. «Барселона», которая долгое время считалась главным претендентом на нидерландского игрока, уже смирилась с его выбором.

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей. На счету футболиста семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт нидерландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн. В составе сборной Нидерландов защитник сыграл 15 матчей и забил один мяч.