Источник: де Лигт продолжит карьеру в «ПСЖ»
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт этим летом перейдёт в «Пари-Сен-Жермен», утверждает El Mundo Deportivo.
По информации источника, 19-летний игрок отдал предпочтение предложению парижан, которые были заинтересованы в его подписании. «Барселона», которая долгое время считалась главным претендентом на нидерландского игрока, уже смирилась с его выбором.
В завершившемся сезоне де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей. На счету футболиста семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт нидерландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн. В составе сборной Нидерландов защитник сыграл 15 матчей и забил один мяч.
Де Лигт получил предложения от «Барсы», «Юве» и «ПСЖ» с окладами € 6, 10, 12 млн
- 15 июня 2019
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