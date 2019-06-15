«Атлетико» близок к покупке М. Льоренте у «Реала» за € 40 млн
Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте близок к переходу «Атлетико», утверждает СОРЕ.
По данным источника, в данный момент мадридские клубы ведут активные переговоры, которые вскоре могут завершиться успешно. Сумма трансфера составит € 40 млн. «Реал» предпочёл бы продать игрока в другой клуб, но согласился отпустить его в стан «матрасников».
24-летний Льоренте является воспитанником «Реала». В минувшем сезоне он принял участие в шести матчах испанского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Также на счету хавбека два матча в Лиге чемпионов (оба — в основном составе). Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.
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