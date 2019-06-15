В Испании назвали причину, по которой Рамос не позвал Роналду на свадьбу
Названа причина, по которой капитан «Реала» Серхио Рамос не позвал на свадьбу с Пилар Рубио бывшего партнёра по команде — Криштиану Роналду («Ювентус»).
Как сообщает AS, после ухода португальского нападающего из «Королевского клуба» его связи с центральным защитником «сливочных» серьёзно ослабли. К тому же Рамос и его избранница установили число приглашённых на сегодняшнее торжество в границах от 400 до 500 человек, что вынудило их исключать из списка потенциальных гостей некоторых из друзей. В итоге в числе последних оказался и Роналду.
Свадьбу Рамоса и Рубио не посетит также многолетний капитан «Реала» Икер Касильяс. Голкипер не сможет посетить мероприятие по причине проблем со здоровьем у его подруги — Сары Карбонеро.
Рамос пригласил на свою свадьбу Зидана, Пике с Шакирой, Бускетса и Альбу
- 15 июня 2019
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