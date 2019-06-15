Л. Суарес — об укусе Кьеллини: пришлось обращаться к психологам

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал инцидент с укусом защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини во время матча чемпионата мира 2014 года.
«В тот момент я не воспринимал реальность. Когда жена спросила, что случилось, я ответил, что помню лишь, как мы столкнулись. Обращался к психологам, и они очень помогли мне принять ошибки и двигаться дальше. Я много страдал из-за той ситуации. Подвёл жену, детей, партнёров по команде.
Последующее наказание (4-месячная дисквалификация и отстранение на 9 матчей от выступлений в составе сборной. — Прим. «Чемпионата») было бесчеловечным решением. Я подписал контракт с «Барселоной», но из-за этого клуб не мог организовать презентации с моим участием. Думал, карьера подошла к концу, но благодарен «Барсе». Когда мне позвонили из клуба, я плакал весь день", — приводит слова Суареса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
- 15 июня 2019
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