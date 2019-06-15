Ан. Миранчук — лучший игрок «Локомотива» в сезоне-2018/19

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Миранчук занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 55,78% голосов. В минувшем сезоне 23-летний Антон Миранчук провёл за «Локомотив» 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.
Второе место занял полузащитник Гжегож Крыховяк (10,55%), на третьем — голкипер Маринато Гилерме (9,64%).
Далее расположилась Дмитрий Баринов (7,74%), Джефферсон Фарфан (7,72%), Алексей Миранчук (6,65%), Владислав Игнатьев (1,04%) и Бенедикт Хёведес (0,8%).
В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
- 15 июня 2019
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