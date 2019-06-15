Глушаков, Ханни и другие игроки «Спартака» прошли медобследование. Главные фото

15 июня в Москве игроки «Спартака» прошли медобследование с целью подготовки к сборам и новому сезону.

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сказал, что количество травм у футболистов красно-белых снижается по сравнению с предыдущими сезонами.



«Конечно, нам удалось проанализировать причины большой травматичности в прошлом сезоне, мы беспрерывно это анализируем. Всё, что сейчас скажу, в сравнении с сезоном, когда был огромный пик травматизма, — всё будет в пользу этого сезона. Каждая травма болезненно переживается и игроками, и тренерским штабом, и болельщиками с медицинским штабом, но в целом количество травм сократилось. Это статистика, от неё никуда не деться, травм стало гораздо меньше. В некоторой степени это связано с покрытием газонов, но всё-таки количество мышечных травм зависит от системности в подходе к тренировочному процессу.



Сейчас, надеюсь, мы вышли на полное понимание с тренерами по физической подготовке, очень много внимания уделяется профилактике — до и после основной тренировки, по группам риска. Этим тренерский штаб занимается очень много. Что касается травмы крестообразных связок колена, то частота таких травм во всём мире, вы видите, увеличивается. Есть профилактические меры, но ни один клуб не даст стопроцентной гарантии, что они победили эту проблему и что никогда не будет разрыва крестов".

Лучшие фото с медобследования игроков «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.