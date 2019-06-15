Глушаков: не знаю, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков обратился к болельщикам и отметил, что на данный момент не знает, продолжит ли карьеру в стане красно-белых.



«Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам.



Не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в „Спартаке“ или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за команду и за коллектив. Всегда! Говорил всё в глаза тренеру и команде. Делал всё, чтобы „Спартак“ добивался результата! Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними.



На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды!

Буду я играть в „Спартаке“ или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в „Спартаке“ те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде всё понимают!



На болельщиков у меня обид нет. Прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время никто так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной!



Сейчас я лишь ещё раз хочу сказать, что делал всё возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном. И это правда! Верю, что со временем вся правда откроется и вы своё мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».

Глушаков — о медосмотре: всё в рабочем режиме