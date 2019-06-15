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«МЮ» готов предложить £ 45 млн и игрока за защитника «Вест Хэма» Диопа

«МЮ» готов предложить £ 45 млн и игрока за защитника «Вест Хэма» Диопа
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитника лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Иссе Диопа. Ради 22-летнего француза «красные дьяволы» готовы расстаться с £ 45 млн (примерно € 50,5 млн) и одним игроком, сообщает Sky Sports.

«Молотобойцы» ранее дали понять, что не заинтересованы в продаже Диопа. По информации английских медиа, столичный клуб не будет выслушивать предложения стоимостью меньше, чем £ 60 млн (около € 67,3 млн).

Исса перешёл в «Вест Хэм» из «Тулузы» летом 2018 года за £ 22 млн (примерно € 24,7 млн). В сезоне-2018/19 защитник принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги. В его активе один гол.

«МЮ» также интересуется лидером обороны «Лестер Сити» Гарри Магуайром и защитником «Наполи» Калидой Кулибали.

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