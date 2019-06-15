«МЮ» готов предложить £ 45 млн и игрока за защитника «Вест Хэма» Диопа
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитника лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Иссе Диопа. Ради 22-летнего француза «красные дьяволы» готовы расстаться с £ 45 млн (примерно € 50,5 млн) и одним игроком, сообщает Sky Sports.
«Молотобойцы» ранее дали понять, что не заинтересованы в продаже Диопа. По информации английских медиа, столичный клуб не будет выслушивать предложения стоимостью меньше, чем £ 60 млн (около € 67,3 млн).
Исса перешёл в «Вест Хэм» из «Тулузы» летом 2018 года за £ 22 млн (примерно € 24,7 млн). В сезоне-2018/19 защитник принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги. В его активе один гол.
«МЮ» также интересуется лидером обороны «Лестер Сити» Гарри Магуайром и защитником «Наполи» Калидой Кулибали.
Де Хеа хочет уйти из «МЮ». И требует за это 35 млн евро
И вратарю реально готовы заплатить за уход!
- 15 июня 2019
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:49
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:09
-
17:59
-
17:49
-
17:41
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
16:57
-
16:52
-
16:38
-
16:32
-
16:22
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:27
-
15:12
-
15:04
-
14:51
-
14:37
-
14:33
-
14:20
-
14:18
-
13:47
-
13:47
Партнерский контент