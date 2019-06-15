Данченко: рад, что подписал контракт с «Рубином»

Украинский защитник Олег Данченко поделился впечатлениями от перехода в казанский «Рубин» из донецкого «Шахтёра».



«Впечатления хорошие, положительные. Рад, что подписал контракт с таким клубом. Доволен и готов принять участие в первом тренировочном занятии. Получил предложение после конца чемпионата. Подумал, всё взвесил и принял положительное решение.



Из игроков знаю только двоих — Дюпина и Закирова. Главный тренер Шаронов был хорошим футболистом и много лет отдал „Рубину“, также знаю Олега Кузьмина​, думаю, они будут развиваться и станут хорошими тренерами», — сказал Данченко в интервью клубной пресс-службе.



Данченко выступал на правах аренды за красноярский «Енисей» во второй половине сезона-2018/19. Украинский защитник принял участие в 11 матчах РПЛ и отдал 2 результативные передачи.

«Рубин» объявил о переходе защитника «Шахтёра» Данченко