Аллегри: ничего не могу посоветовать Сарри

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от следующего сезона и рассказал, почему решил взять отпуск на один год.

«Могу ли что-то посоветовать Маурицио Сарри? Точно нет. Ничего из этого больше не связано со мной, так что мне будет просто интересно понаблюдать за Серией А. Думаю, нас ждёт замечательный сезон.

Решил взять перерыв на один год, поскольку у меня нет клуба. Теперь нужно отойти от дел. Меня ждёт прекрасный отпуск», — сказал 51-летний итальянский специалист в интервью Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Сарри, ныне возглавляющий лондонский «Челси», в ближайшее время займёт пост главного тренера «Ювентуса».

Аллегри был наставником туринской команды с 2014 по 2019 год. Ранее он возглавлял «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Лекко», «Удинезе», «Гроссето», СПАЛ и «Альянезе».