Состоялась жеребьёвка первого раунда Кубка Германии сезона-2019/20

Сегодня, 15 июня, состоялась жеребьёвка первого раунда розыгрыша Кубка Германии сезона-2019/20.



В первом раунде турнира действующий чемпион Германии и обладатель Кубка страны «Бавария» сыграет в гостях с клубом «Энерги» (Коттбус), который выступает в третьем дивизионе чемпионата Германии.



Дортмундская «Боруссия» финишировавшая на 2-м месте в турнирной таблице Бундеслиги по итогам сезона-2018/19, проведёт выездной матч с клубом «Юрдинген 05», также представляющим третий немецкий дивизион. «РБ Лейпциг» начнёт выступление в Кубке Германии с выездного матча с клубом «Оснабрюк» из третьего дивизиона. Даты и время проведения матчей будут назначены позже.



Напомним, в финале Кубка Германии 2019 года «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» со счётом 3:0.