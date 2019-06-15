Главный тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне взял в жёны свою возлюбленную Карлу Перейру. Церемония бракосочетания прошла в пятницу, 14 июня, в Буэнос-Айресе. На торжестве присутствовали родные и друзья молодожёнов.
«Мы очень счастливы!» — написала Перейра на странице в «Инстаграме».
Симеоне и Перейра познакомились в 2014 году в Мадриде. Пара воспитывает двух дочерей — Франческу и Валентину. Кроме того, у Симеоне есть трое сыновей от первого брака — Джованни, Джанлука и Джулиано. Джованни и Джанлука Симеоне — профессиональные футболисты. Джованни Симеоне играет на позиции нападающего в «Фиорентине». Младший сын специалиста, Джанлука, выступает за «Химнасию и Эсгриму». Ранее выступал за итальянский «Фрозиноне» и чилийский «Унион Ла-Калера».
- 15 июня 2019
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