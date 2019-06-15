Жезус: уход Агуэро из «Манчестер Сити»? Об этом не может быть и речи
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус исключил вариант с уходом из английского клуба. 22-летний бразилец считает также, что стан «горожан» не покинет аргентинский форвард Серхио Агуэро.
«Уход Агуэро из «Манчестер Сити»? Об этом не может быть и речи. То же самое касается и меня. Серхио — легенда клуба. Он является лучшим бомбардиром в истории «Сити».
Конечно, я всегда хочу выходить на поле, но рад помогать Серхио. С уважением к нему отношусь», — приводит слова Габриэла Daily Mail.
Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года, Жезус — с 2017-го. В сезоне-2018/19 аргентинец забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 33 матчах английской Премьер-лиги. Бразилец записал в актив 7 мячей и 3 голевых паса в 29 встречах.
«Манчестер Сити» претендует на Неймара
- 15 июня 2019
-
21:22
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:35
-
20:24
-
20:05
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:49
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:09
-
17:59
-
17:49
-
17:41
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
16:57
-
16:52
-
16:38
-
16:32
-
16:22
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:27
-
15:12
-
15:04
Партнерский контент