Жезус: уход Агуэро из «Манчестер Сити»? Об этом не может быть и речи

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус исключил вариант с уходом из английского клуба. 22-летний бразилец считает также, что стан «горожан» не покинет аргентинский форвард Серхио Агуэро.

«Уход Агуэро из «Манчестер Сити»? Об этом не может быть и речи. То же самое касается и меня. Серхио — легенда клуба. Он является лучшим бомбардиром в истории «Сити».

Конечно, я всегда хочу выходить на поле, но рад помогать Серхио. С уважением к нему отношусь», — приводит слова Габриэла Daily Mail.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года, Жезус — с 2017-го. В сезоне-2018/19 аргентинец забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 33 матчах английской Премьер-лиги. Бразилец записал в актив 7 мячей и 3 голевых паса в 29 встречах.