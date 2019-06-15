Алисон во второй раз стал отцом

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер стал отцом во второй раз. В пятницу, 14 июня, Наталья Бекер, жена 26-летнего бразильского голкипера, родила сына. Пара дала новорождённому имя Маттео.



«Вчера родился мой второй ребёнок! Добро пожаловать, Маттео! Мы тебя очень любим», — написал Алисон на странице в «Твиттере».

Алисон и Наталья вступили в брак в 2015 году. Супруги также воспитывают дочь Хелену, которая родилась в 2016 году.



Алисон выступает в составе «Ливерпуля» с 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом голкипер стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19. С 2015 года Алисон играет за национальную команду Бразилии. Ранее бразильский вратарь выступал за такие клубы, как «Интернасьонал» и «Рома».