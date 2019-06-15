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Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2019 U20

Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2019 U20
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Украины одержала победу в финальном матче чемпионата мира — 2019 среди игроков до 20 лет с национальной командой Южной Кореи (3:1).

Голкипер сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин был признан лучшим вратарём прошедшего мундиаля и получил «Золотую перчатку», сообщает официальный сайт ФИФА. В шести матчах национальной команды Лунин пропустил 4 гола, два из которых были забиты с пенальти.

Подопечные Александра Петракова завершили турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а в плей-офф записали в свой актив четыре виктории. Второе место на мундиале заняла сборная Южной Кореи, на третьей строчке расположилась национальная команда Эквадора, которая обыграла сборную Италии.

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