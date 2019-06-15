Зеленский и Порошенко поздравили сборную Украины с победой в финале ЧМ-2019 U20

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны U20 с победой на чемпионате мира по футболу — 2019. В финальном матче украинские футболисты со счётом 3:1 обыграли команду Южной Кореи.

«Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. Сборная Украины U20 по футболу — вы невероятные! Вы — победители, вы — наша надежда, вы — свидетельство того, что Украина сможет всё. А молодая Украина — ещё больше!» — написал Зеленский на своей странице в «Фейсбуке».

С победой сборную Украины поздравил также бывший президент страны Пётр Порошенко.

«Потрясающий вечер! Потрясающая победа! Поздравляю молодёжную сборную Украины с победой на чемпионате мира. Парни, вы уже стали творцами украинской истории футбола. Вы — гордость для всей Украины! И своей победой вы доказали, что украинская молодёжь — самая сильная и самая лучшая. Уверен, мы ещё не раз увидим ваши большие победы», — написал Порошенко в «Фейсбуке».

В своём видеообращении, записанном вместе с женой Мариной, политик сказал: «Наша сборная сделала чудо. Чудо, потому что Украина стала чемпионом на молодёжном чемпионате мира по футболу. Это чётко демонстрирует, что, если есть желание побеждать, точно придёт победа. Я желаю Украине ещё новых и новых побед — точно так же, как сделала сегодня всем нам подарок наша молодёжка. Парни, вы — чудо, вы — чемпионы. Слава Украине!».

Видео доступно на странице Петра Порошенко в «Фейсбуке».