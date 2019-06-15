Булыкин примет участие в выборах в Московскую городскую думу

Бывший игрок «Локомотива», столичного «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

«Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой: развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга — моя главная задача. Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше. Я в свою очередь обещаю, что обращения жителей никогда не будут мною игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение.

Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь!» — написал Булыкин.

Фото доступно на странице Дмитрия Булыкина в «Инстаграме».