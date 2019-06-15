Булыкин примет участие в выборах в Московскую городскую думу

Бывший игрок «Локомотива», столичного «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники.
«Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой: развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга — моя главная задача. Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше. Я в свою очередь обещаю, что обращения жителей никогда не будут мною игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение.
Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь!» — написал Булыкин.
Фото доступно на странице Дмитрия Булыкина в «Инстаграме».
- 15 июня 2019
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:40
-
22:28
-
22:13
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:41
-
21:22
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:35
-
20:24
-
20:05
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:49
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:09
-
17:59
-
17:49
-
17:41
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
16:57