Сборная Украины бурно отпраздновала победу в финале ЧМ-2019 U20
Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своей странице в «Твиттере» опубликовала видео с пресс-конференции, где сборная страны бурно отпраздновала победу на чемпионате мира — 2019 U20. В финальном матче украинские футболисты со счётом 3:1 обыграли команду Южной Кореи.
Видео можно посмотреть на странице УАФ в «Твиттере».
Сборная Украины завершила ЧМ-2019 без поражений. На групповом этапе команда Александра Петракова одержала две победы и один раз сыграла вничью, а в плей-офф записала в свой актив четыре виктории.
Напомним, лучшим вратарём мирового первенства был признан украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, а гонку бомбардиров выиграл норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн, забивший девять мячей в одном матче.
Зеленский и Порошенко поздравили сборную Украины с победой в финале ЧМ-2019 U20
- 16 июня 2019
-
00:24
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 15 июня 2019
-
23:34
-
23:32
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:40
-
22:28
-
22:13
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:41
-
21:22
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:35
-
20:24
-
20:05
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:49
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:09
-
17:59
Партнерский контент