Сборная Украины бурно отпраздновала победу в финале ЧМ-2019 U20

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своей странице в «Твиттере» опубликовала видео с пресс-конференции, где сборная страны бурно отпраздновала победу на чемпионате мира — 2019 U20. В финальном матче украинские футболисты со счётом 3:1 обыграли команду Южной Кореи.

Видео можно посмотреть на странице УАФ в «Твиттере».

Сборная Украины завершила ЧМ-2019 без поражений. На групповом этапе команда Александра Петракова одержала две победы и один раз сыграла вничью, а в плей-офф записала в свой актив четыре виктории.

Напомним, лучшим вратарём мирового первенства был признан украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, а гонку бомбардиров выиграл норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн, забивший девять мячей в одном матче.