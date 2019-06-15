Вартапетов поддержал Глушакова, надев его футболку и процитировав Мольера
Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов поддержал капитана команды Дениса Глушакова.
На своей странице в «Инстаграме» Вартапетов опубликовал видео, на котором он вместе с семьёй продемонстрировал футболки полузащитника.
Ролик Михаил сопроводил цитатой французского драматурга Мольера: «На свете нет лекарства против клеветы. Нам надо честно жить и презирать злословье. А сплетники пускай болтают на здоровье».
Видео можно посмотреть на странице Михаила Вартапетова в «Инстаграме».
Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. В сезоне-2018/19 32-летний хавбек забил 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года.
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