Вартапетов поддержал Глушакова, надев его футболку и процитировав Мольера

Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов поддержал капитана команды Дениса Глушакова.

На своей странице в «Инстаграме» Вартапетов опубликовал видео, на котором он вместе с семьёй продемонстрировал футболки полузащитника.

Ролик Михаил сопроводил цитатой французского драматурга Мольера: «На свете нет лекарства против клеветы. Нам надо честно жить и презирать злословье. А сплетники пускай болтают на здоровье».

Видео можно посмотреть на странице Михаила Вартапетова в «Инстаграме».

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. В сезоне-2018/19 32-летний хавбек забил 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года.