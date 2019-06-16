«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра
Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Подборка состоит из 64 фотографий. Ни на одной из них не присутствует капитан команды Денис Глушаков.
Денис перешёл в «Спартак» из столичного «Локомотива» летом 2013 года. В сезоне-2018/19 32-летний полузащитник забил 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года.
Ранее Глушакова на своей странице в «Инстаграме» поддержал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, надев футболку игрока и процитировав Мольера.
Глушаков: не знаю, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня
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