«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.

Подборка состоит из 64 фотографий. Ни на одной из них не присутствует капитан команды Денис Глушаков.

Денис перешёл в «Спартак» из столичного «Локомотива» летом 2013 года. В сезоне-2018/19 32-летний полузащитник забил 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года.

Ранее Глушакова на своей странице в «Инстаграме» поддержал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, надев футболку игрока и процитировав Мольера.