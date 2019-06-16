Московское «Динамо»: ФК «Алюминий» подложил нам свинью

Пресс-служба московского «Динамо» в «Твиттере» рассказала, с какими трудностями столкнулась команда при организации товарищеской встречи со словенским клубом «Алюминий» из Кидричево.

«ФК «Алюминий» подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет. Бело-голубым пришлось в экстренном порядке искать замену, поэтому в воскресенье «Динамо» сыграет с ФК «Дравоград». Время и место — те же», — говорится в сообщении бело-голубых.

Фото доступно на странице «Динамо» в «Твиттере».

В сезоне-2018/19 «Динамо» заняло 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.