Московское «Динамо»: ФК «Алюминий» подложил нам свинью
Пресс-служба московского «Динамо» в «Твиттере» рассказала, с какими трудностями столкнулась команда при организации товарищеской встречи со словенским клубом «Алюминий» из Кидричево.
«ФК «Алюминий» подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет. Бело-голубым пришлось в экстренном порядке искать замену, поэтому в воскресенье «Динамо» сыграет с ФК «Дравоград». Время и место — те же», — говорится в сообщении бело-голубых.
Фото доступно на странице «Динамо» в «Твиттере».
В сезоне-2018/19 «Динамо» заняло 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
«Спартак» и «Динамо» интересуются игроком молодёжной сборной Сенегала Санья
- 16 июня 2019
-
01:51
-
01:31
-
01:01
-
00:43
-
00:42
-
00:24
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 15 июня 2019
-
23:34
-
23:32
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:40
-
22:28
-
22:13
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:41
-
21:22
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:35
-
20:24
-
20:05
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:49
Партнерский контент